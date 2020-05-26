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İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Patlak lastikle kilometrelerce kaçtı

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Giriş: 26.05.2020 15:18
Güncelleme:26.05.2020 15:22
Fatih ilçesinde saat 12.30 sıralarında Haliç yakınlarında sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetleme yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ara sokaklarda polis otosuna çarptı ve lastiği patladı. Sürücü jant üzerinde kilometrelerce kaçtı. Sürücü ile araçtaki 2 kişi polisin nefes kesen kovalamacası sonrası  D-100 kara yolu Bahçelievler mevkiinde yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Haliç yakınlarında bir AVM önünde denetim yapan polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla polis ekiplerinden kaçtı.

KAÇMAYA DEVAM ETTİ

İçinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil Bahçelievler'de ara sokaklarda kaçmaya çalıştığı sırada ekip otosuna çarptı. Hasar alan ve ardından lastiği patlayan otomobil, D-100 karayoluna çıkarak kaçışını sürdürdü.

NEFES KESEN KOVALAMACA

Güngören, Bahçelievler, Bakırköy emniyetine bağlı çok sayıda polis ekibi otomobili kovalayarak, otomobilin kaçabileceği olası kaçış noktalarını kapattı. Lastiği tamamen parçalanan ve sol ön jantı üzerinde kilometrelerce kaçan otomobil, nefes kesen bir kovalamaca sonucu Bahçelievler D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde durduruldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle bir süre trafik yan yolda durdu. Durdurulan otomobil ile kazaya karışan polis otosu da çekiciye yüklenerek götürüldü.

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