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Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın |Video

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Giriş: 25.05.2020 09:42
Güncelleme:25.05.2020 09:44
Son dakika haberi... Küçükçekmece’de 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Çatı katının yanma anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın saat 04.30'da Küçükçekmece İlçesi İnönü Mahallesi Korutürk ve Okul Sokakları kesişimi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.


Çatıdan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangını kontrol altına aldı. 4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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