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Son dakika | İstanbul'da korkutan metrobüs yangını!

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Giriş: 29.06.2021 17:15
Son dakika haberi... Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. ürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. ürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da korkutan metrobüs yangını!
İstanbul'da korkutan metrobüs yangını!
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