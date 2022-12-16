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Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar! Levent'te AVM yangını.

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 13:20
Son dakika haberleri... İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'nin çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahale etti. Sıcak gelişmesinin detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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