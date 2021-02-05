05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğun! Yine erken başladı

Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğun! Yine erken başladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2021 17:08
Güncelleme:05.02.2021 17:10
Son dakika haberine göre İstanbul'da kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB haritasında yoğunluk, yüzde 70'i aşmış durumda. Ana arterlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Köprü girişlerinde de uzun araç kuyrukları var.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de, Şubat ayının ilk haftasında da uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.


Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul'da saatler 15.30 göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.

E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.



Ana arterlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Köprü girişlerinde de uzun araç kuyrukları var.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İstanbul'da trafik kilit! Yine erken başladı
İstanbul'da trafik kilit! Yine erken başladı
Ağaç keserken eli koptu 10 saatte yerine dikildi
Ağaç keserken eli koptu 10 saatte yerine dikildi
27 gündür dayak yemedim
"27 gündür dayak yemedim"
Sanat dünyasının acı kaybı
Sanat dünyasının acı kaybı
Arabayı eliyle hırsıza teslim etti!
Arabayı eliyle hırsıza teslim etti!
Sıra dışı kaçakçılık! Bunu nasıl yaparsınız?
Sıra dışı kaçakçılık! Bunu nasıl yaparsınız?
Gemilere sis engeli!
Gemilere sis engeli!
İzmir'in CHP çilesi! Vatandaşın kabusu oldu
İzmir'in CHP çilesi! Vatandaşın kabusu oldu
Alışveriş yaparken dikkat!
Alışveriş yaparken dikkat!
HDP'li vekillere vatandaşlardan sert tepki!
HDP'li vekillere vatandaşlardan sert tepki!
Tüfekli bıçaklı taşlı sopalı kız kaçırma kavgası!
Tüfekli bıçaklı taşlı sopalı kız kaçırma kavgası!
Dehşete düştüler! Dev timsah…
Dehşete düştüler! Dev timsah…
Daha Fazla Video Göster