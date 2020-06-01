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Son dakika: İstanbul'da kısıtlama kalkınca denize koştular |Video

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Giriş: 01.06.2020 09:55
Son dakika haberi... Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı gece yarısı itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalkması ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kendilerine ‘Sarayburnu Fatihleri’ diyen bir grup vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren sahile koşup, denize girdi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle getirilen sahile giriş yasağı gece yarısının ardından kalktı. Normalleşme takviminin uygulamaya koyulmasıyla bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Fatih'teki Sarayburnu Sahiline akın etti. Salgın nedeniyle uzun süredir evde olan vatandaşlar, 1 Haziran'da yasağın kalkmasıyla denize girmenin tadını çıkardılar.



Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen vatandaşlar, denize girmenin tadını uzun süre çıkarırken, serin havaya aldırmadan denize girdi. Yasağın kalkmasıyla açılışı yaptıklarını ve suyun beklediklerinden de güzel çıktığını, herkesi beklediklerini söyledi.



"EVDE SIKILDIK, BUNALDIK YASAK BİTİNCE KENDİMİZİ BURAYA ATTIK"
1 Haziran itibariyle nihayet Sarayburnu ve suya kavuştuklarını kaydeden Yüksel Sönmez, "Biz Sarayburnu Fatihleri olarak, 365 gün burada denize giriyoruz. Bu yasaklar tabi, bizi sıktı bunaldık ve yasağın kalkmasıyla ilk günde kendimizi burada bulduk. Çok şükür Allah'a, korona virüs inşallah biter ve biz de burada, Sarayburnu'nda bol bol denize gireceğiz, çok mutluyuz. Deniz çok güzel, harika, herkesi buraya bekliyoruz. Bizim için çok güzel, şifa, şifanın olduğu yerde biz de varız. Korona virüs oldu, ama deniz de temizlendi, kara da temizlendi, yunuslar da geliyor. Bu saatten sonra korona da bitse, biz denizlerimizi temiz tutalım" diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar denize girmeye devam etti.

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