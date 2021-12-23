SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! Sabah yola çıkacaklar dikkat...

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul Üsküdar'dan canlı yayında son durum hakkında bilgi veren A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, İstanbul’da sıcaklığın alçak kesimlerde -1, yüksek kesimlerinde ise -2 olduğunu bildirdi. Gece saatlerinde başlayan kar hakkında Kuruçay, “Kar yağışı 2-3 saat daha etkili olacak. Beyaz örtü etkili olmayacak. Sabah hava sıcaklığı -2 olacak. Yollarda buzlanma ve don etkisini gösterecek. Özellikle araçların kar lastiklerini takması gerekiyor.” dedi.

İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu.

Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.