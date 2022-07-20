20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul’da hafriyat kamyonu ile TIR çarpıştı: 1 ölü
Seyir halindeki TIR, önünde ilerleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kabini koptu. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın kabininde sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı sürücü kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.