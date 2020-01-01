Son dakika: İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu |Video

İstanbul’un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde dolu yağışı etkisini gösterdi. Ataşehir’de de etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde bazı ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Ataşehir ve çevresinde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaktaki vatandaşlar şapkalarını takarak yürümek zorunda kaldı.

Dolu yağışı nedeniyle otomobillerin üzerinin dolu taneleriyle kaplandığı görüldü.

Kısa süre etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.