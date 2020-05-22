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Son dakika: İstanbul'da bisikletlinin trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada |Video

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Giriş: 22.05.2020 12:24
Güncelleme:22.05.2020 12:24
Son dakika haberi... Zeytinburnu sahil yolunda bir kamyonete tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi. Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Zeytinburnu sahil Keneddy Caddesinde ilerleyen bisikletli, bir kamyonete tutunarak yürekleri ağızlara getirdi. Kazaya davetiye çıkartan bisikletli, zaman zaman kamyonetin hızlanmasına rağmen bırakmayarak adeta tehlike saçtı.

Bisiklet sürücüsü akan trafikte hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak bir süre ilerledikten sonra, kamyoneti bırakarak ara yollara girip gözden kayboldu. Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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