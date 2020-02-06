Son dakika: İstanbul'da beklenen kar başladı! İşte ilk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşam saatlerinde İstanbul genelinde kar yağışı uyarısı yapmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Sultangazi'de sulu kar yağışına ait ilk görüntüler yayınlandı. Peki İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoro

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara kar yağışı uyarısı yapmıştı.

Kent genelinde olumsuzluklar yaşanmaması için kar önlemleri alındı.

Sabah saatlerinde Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı.

İSTANBUL'DA BUGÜN 06 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?