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Son dakika: İstanbul'da 31 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu | İstanbul trafiğinde şu an
Son dakika haberi... 5 Haziran Cumartesi saat 22.00’da başlayan bu sabah 05.00’da sona 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik hareketliliği yaşanmaya başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu öğrenildi.