Son dakika: İstanbul'da 15 Temmuz otogarı su altında! Esnaf CHP'li İBB'ye tepki gösterdi |Video

Son dakika haberi... İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz otogarı CHP'li İBB'nin yanlış asfaltma çalışması nedeniyle sular altında kaldı. Esnaftan alınan bilgilere göre; su baskınının nedeninin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasında izolasyon bölümünün eksik olmasından kaynaklandığı öğrenildi. Esnaf duruma isyan ederek, "Her taraf böyle. Kimse ilgilenmiyor. 10 yıldır buradayım, hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadık. Belediye değiştikten sonra her yağmur yağdığında böyle oluyor" dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz otogarı CHP'li İBB'nin yanlış asfaltma çalışması nedeniyle sular altında kaldı. Esnaftan alınan bilgilere göre; su baskınının nedeninin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasında izolasyon bölümünün eksik olmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Esnaf duruma isyan ederek, "Her taraf böyle. Kimse ilgilenmiyor. 10 yıldır buradayım, hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadık. Belediye değiştikten sonra her yağmur yağdığında böyle oluyor" dedi.