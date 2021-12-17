İstanbul'a kar ne zaman yağacak? A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı

İstanbul'da soğuk havaların etkisin artırmasıyla birlikte vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte o soruya en net yanıt Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verildi. A Haber muhabiri Esra Keskin, il genelinde etkili olacak kar yağışının tarihini canlı yayında açıklandı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...