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Son dakika: İstanbul Üsküdar'da bitmeyen kazı çalışması! Esnafın çilesi oldu: Kapatma derecesine kadar geldik

A Haber
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Giriş: 10.12.2020 11:36
Güncelleme:10.12.2020 11:42
Son dakika haberi... İstanbul Üsküdar'da İSKİ'nin çalışması sırasında yaklaşık 1 yıl önce tarihi kalıntılar bulunmuştu. Bölgede çalışma başlatıldı ancak yavaş yürüyen çalışmalar nedeniyle esnaf ve vatandaş mağdur. Detayları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can bölgeden aktardı. Bölgede esnaflık yapan vatandaş, "Çok zorlanıyoruz. Neredeyse kapatma derecesine kadar geldik" ifadelerini kullandı.

Tarihi kalıntılar nedeniyle başlayan çalışma bitmedi. İstanbul Üsküdar'da İSKİ'nin çalışması sırasında yaklaşık 1 yıl önce tarihi kalıntılar bulunmuştu.

Üsküdar'da 1 yıldır süren kazı çalışmaları çileye döndü.

KAPATMA DERECESİNE KADAR GELDİK

Bölgede esnaflık yapan vatandaş A Haber'e "Yaklaşık 2,5 aydır hemen hemen bu kazı çalışmaları devam etmekte. İnanın çok zorlanıyoruz gördüğünüz gibi yayalar geçmiyor bile. Kiralarımız çok yüksek elemanlarımızı azalttık ister istemez yani çok aşırı derecede mağduruz. Gözle görülüyor her şey zaten. Çok da uzun süreceği söyleniyor. Bir an önce artık ne olacaksa yapılmasını rica ediyoruz. Çok üzgünüz neredeyse kapatma derecesine kadar geldik." ifadelerini kullandı.

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