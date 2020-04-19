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19.04.2020

Son dakika: İstanbul sokakları boş kaldı |Video

Koronavirüs salgınını önlemek için uygulanan sokağa çıkma yasağında bugün ikinci gün. Bu gece 23.59 itibarıyla sona erecek yasaklar öncesi İstanbul sokakları yine boş kaldı. Polis ekipleri belirli noktalarda denetimlerini sürdürürken, yasağa uymayanlara ceza kesiliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü.

Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Şirinevler'de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

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