- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İstanbul Silivri'de dolu yağdı! Araçta yakalandılar |Video
Son dakika haberi... İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Yola devam etmekte zorlanan bazı sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolu yağışının dinmesini bekledi.
İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Silivri'nin Bekirli Köyü'nde bugün öğle saatlerinde önce yağmur, ardından dolu yağışı etkili oldu.
Yola devam etmekte zorlanan bazı sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolu yağışının dinmesini bekledi. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.