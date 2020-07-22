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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul Merter'de trafikte şaşırtan görüntü! Kadın sürücü trafiği durdurup...

Son dakika: İstanbul Merter'de trafikte şaşırtan görüntü! Kadın sürücü trafiği durdurup...

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Giriş: 22.07.2020 14:49
Güncelleme:22.07.2020 15:10
D-100 karayolunu kesen bir kadın sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Merter D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü metrobüs bariyerlerine yakın bir noktada bir kedi gördü.

Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın otomobilini en sol şeritte durdurdu. Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metrobüs durağında bulunan bir yolcu da yardımcı oldu. Yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtaran kadın kediyi aracına aldı. Bir süre duran trafik daha sonra normal akışına döndü.

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