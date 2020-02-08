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08.02.2020

Son dakika: İstanbul kar yağışı başladı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbulluların beklediği kar yağışı başladı! Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Peki hafta sonu İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışının etkili olmasının ardından vatandaşlar hafta sonu hava durumunu araştırmaya başladı. İstanbul'da cumartesi günü de kar yağışının etkili olması beklenirken pazar günü kar yağışı etkisini kaybedecek...

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