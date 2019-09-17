18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.09.2019

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı |Video

Son dakika haberi: İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da 4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı yaşandı. Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran zanlılar güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandılar.

Son dakika haberi: İstanbul'da 4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı yaşandı. Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan Gaziosmanpaşa'da dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı.

4 KİŞİ YARALANDI

Olay, Gaziosmanpaşa Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 saldırgan yeşil renkli bir motosikletle girdikleri sokaklarda vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırılarda 4 kişi yaralandı.

Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikametine kaçan şahıslar Bülbüldere Caddesi'ne yeniden gelerek havaya ateş etti. Polis ekipleri saldırganları uzun bir kovalamacanın ardından Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını
Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını
İşte İbrahim Erkal'ın minik kızının son hali...
İşte İbrahim Erkal'ın minik kızının son hali...
Milyonları gözyaşlarına boğmuştu! Tahliye edildi
Milyonları gözyaşlarına boğmuştu! Tahliye edildi
Canlı yayında cezaevine girdi!
Canlı yayında cezaevine girdi!
Esra Erol'dan flaş çıkış: Alalım şunu yayından
Esra Erol'dan flaş çıkış: Alalım şunu yayından
İstanbul'da 4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı
İstanbul'da 4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş gelişme
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş gelişme
Müge Anlı'da bugün (17 Eylül Salı) ne oldu?
Müge Anlı'da bugün (17 Eylül Salı) ne oldu?
O telefon mesajını kim, neden gönderdi?
O telefon mesajını kim, neden gönderdi?
Ağabeyi Mahmut'tan çelişkili açıklamalar
Ağabeyi Mahmut'tan çelişkili açıklamalar
19 yaşındaki kayıp kız bulundu
19 yaşındaki kayıp kız bulundu
Toz alarmı! Ekipler bölgeyi kapattı
Toz alarmı! Ekipler bölgeyi kapattı
Daha Fazla Video Göster