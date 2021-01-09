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SON DAKİKA | İstanbul Çekmeköy’deki kuyumcu soygunun görüntüleri ortaya çıktı | Video haber...

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Giriş: 09.01.2021 20:03
Güncelleme:09.01.2021 20:10
İstanbul Çekmeköy'de bir kuyumcuda yaşanan 45 bin liralık soygunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli bir şahıs elindeki silahla kuyumcu dükkanına giriyor. Silahı kuyumcudaki esnafa doğrultarak elindeki çantaya paraları koymasını istiyor.

Çekmeköy'de Şahinbey Caddesi üzerinde bir kuyumcuda geçtiğimiz gün silahlı soygun meydana gelmişti.

Soygunu gerçekleştiren maskeli kişi içeridekileri silahla tehdit ettikten sonra 45 lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını alıp olay yerinden kaçmıştı.

Yaşanan soygun olayının polis ekiplerine bildirilmesi sonrası konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlatırken, soygun anına dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde maskeli şahıs silahla gasp ettiği altın dolu çantayı alarak kuyumcundan uzaklaşıyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli bir şahıs elindeki silahla kuyumcu dükkanına giriyor.

Silahı kuyumcudaki esnafa doğrultarak elindeki çantaya paraları koymasını istiyor.

Esnaf para ve altınları çantaya koyuyor. Maskeli şahıs hızlıca kuyumcu dükkanından uzaklaşıyor.

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