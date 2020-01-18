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18.01.2020
Son dakika: İstanbul Çağlayan'da metrobüs yangın! İlk görüntüler |Video
Son dakika haberine göre; İstanbul Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir vatandaş ise "Metrobüs kullanacaklar seferler iptal yangın var" notuyla sosyal medyada hesabından bir video paylaştı.
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