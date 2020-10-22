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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece’de eğitim uçağı düştü!
Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Hazerfen Havaalanı'ndan kalkan eğitin uçağı Büyükçekmece'de düştü. Detayları A haber muhabiri Gökhan Kurt aktardı.
Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Hazerfen Havaalanı'ndan kalkan eğitin uçağı Büyükçekmece'de düştü. Detayları A haber muhabiri Gökhan Kurt aktardı.