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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece’de düşen eğitim uçağı henüz tam havalanmadan düştü

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Giriş: 22.10.2020 12:19
Son dakika haberi... Büyükçekmece gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Olay yerine gelen ekipler inceleme yapıyor.A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Karataş "Uçak tam olarak havalanmış değildi. Tam yükselmiş seviyeye gelmeden düşmüş olması aslında burada bir şans. Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü." dedi.

Son dakika haberi... Büyükçekmece gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Olay yerine gelen ekipler inceleme yapıyor.A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Karataş "Uçak tam olarak havalanmış değildi. Tam yükselmiş seviyeye gelmeden düşmüş olması aslında burada bir şans. Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü." dedi.

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