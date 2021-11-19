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SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'nda otellerin bulunduğu caddede yangın paniği

DHA
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Giriş: 19.11.2021 01:56
Taksim'de otellerin bulunduğu caddede bulunan kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunan bir madde bağımlısının dumandan etkilendiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Yangın, saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otellerin bulunduğu Kocatepe Mahallesi Lamarin Caddesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 3 katlı binadan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede olay yerince çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Binanın bir süredir evsizler ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldiği iddia edildi. Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin binaya girmeye çalıştığı sırada madde bağımlısı bir kişinin binaya girmeye çalışması dikkat çekti. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından madde bağımlısı, olay yerinden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bina arama yaptı. Yapılan çalışmada yangın sırasında içeride bulunduğu öğrenilen 25 yaşındaki Emre Yörük'ün dumandan etkilendiği görüldü. Yörük, binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yörük, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan bölgedeki otellerde kalan turistler de itfaiyenin çalışmalarını cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından belirlenecek.

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