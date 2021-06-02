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Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda korkutan bina yangını! Son durumu canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 02.06.2021 08:31
Güncelleme:02.06.2021 08:34
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda 2 katlı bir halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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