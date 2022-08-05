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SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş’ta ters yöne giren otomobil dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

İHA
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Giriş: 05.08.2022 02:05
Beşiktaş Ulus’ta ters yöne giren otomobil, ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde meydana geldi.

Akmerkez'den Levazım istikametine doğru ters yöne giren 34 J 838 plakalı otomobil, 34 TFJ 95 plaklı ticari taksiyle kafa kafaya girdi.

Kafa kafaya çarpışan iki araca, arkadan gelen 34 ELJ 838 plakalı aracın çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Üç aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Sağlık ekipleri yaralılara araç içinde ve yerde müdahale etti.

Kazada üç araçta bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla ambulanslara bindirilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş "Yukardan tersten bu araç geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa afaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında iki tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu, dedi. Oradan buraya gelmek imkansız zaten dedim. Nasıl becerdin diye sordum. Şoförün durumu birazcık daha iyiydi ama yanındaki bayanın durumu iyi değildi. Bir bayan ve bir çocuk daha arkada oturuyordu, onlara göre birazcık daha iyiydi" diye konuştu.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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