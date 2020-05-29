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Son dakika: İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var |Video

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Giriş: 29.05.2020 13:04
Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir"

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