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17.02.2020

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı |Video

Son dakika haberine göre... İstanbul Bahçelievler'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler...

Olay Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.

Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri çok sayıda polis sevkedildi.

Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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