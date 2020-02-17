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17.02.2020
Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı |Video
Son dakika haberine göre... İstanbul Bahçelievler'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler...
Olay Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.
Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri çok sayıda polis sevkedildi.
Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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