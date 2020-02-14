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14.02.2020

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü |Video

Son dakika haberi... İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İşte olay yerinden görüntüler.

İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İşte olay yerinden görüntüler.

Son dakika: İstanbulda bina çöktü! Ekipler olay yerinde SON DAKİKA: İSTANBUL'DA BİNA ÇÖKTÜ! EKİPLER OLAY YERİNDE

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