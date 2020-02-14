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14.02.2020
Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü |Video
Son dakika haberi... İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İşte olay yerinden görüntüler.
İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İşte olay yerinden görüntüler.
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