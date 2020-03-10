10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.03.2020

İranlı hemşire gözyaşları içinde konuştu: 100 kişi gözlerimin önünde öldü, evlerinizden dışarı çıkmayın

Çin’den dünyaya yayılan ve 4 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs sebebiyle şu ana kadar İran’da 237 kişinin hayatını kaybetti. Hafta sonu ortaya çıkan insanların gömülme görüntüleri dehşete düşürürken bu kez İran'dan yürek burkan bir video geldi. İranlı hemşirenin ağlayarak çektiği ve sosyal medyaya yüklediği videoda "Lütfen, Allah aşkı için evlerinizden dışarı çıkmayın. Bu sabahtan beri 100 kişi gözlerimin önünde öldü" dediği duyuluyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLER BÖYLE GÖMÜLÜYOR

Çin'de dünyaya yayılan ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs İran'da da can alamaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre 145 kişi hayatını kaybederken ölenlerin cesetlerinin gömülme anı ortaya çıktı. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

Görüntüler İran’dan! Koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor GÖRÜNTÜLER İRAN'DAN! KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLER BÖYLE GÖMÜLÜYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Erkek arkadaşıyla kavga eden kişiye saldırdı
Erkek arkadaşıyla kavga eden kişiye saldırdı
Emniyet çıkışı şoke eden sözler!
Emniyet çıkışı şoke eden sözler!
Vicdansızlık! Engelli genci bu hale getirdiler
Vicdansızlık! Engelli genci bu hale getirdiler
İstanbul'da korkutan olay! İki metrobüs çarpıştı
İstanbul'da korkutan olay! İki metrobüs çarpıştı
Çocuğuma faul yaptınız dayağı
"Çocuğuma faul yaptınız" dayağı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Köye inen kurtlar köpeğe saldırdı
Köye inen kurtlar köpeğe saldırdı
Silahlı saldırı dehşeti kamerada!
Silahlı saldırı dehşeti kamerada!
İşte Türkiye'nin en başarılı kadınları...
İşte Türkiye'nin en başarılı kadınları...
Daha Fazla Video Göster