İranlı hemşire gözyaşları içinde konuştu: 100 kişi gözlerimin önünde öldü, evlerinizden dışarı çıkmayın

Çin’den dünyaya yayılan ve 4 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs sebebiyle şu ana kadar İran’da 237 kişinin hayatını kaybetti. Hafta sonu ortaya çıkan insanların gömülme görüntüleri dehşete düşürürken bu kez İran'dan yürek burkan bir video geldi. İranlı hemşirenin ağlayarak çektiği ve sosyal medyaya yüklediği videoda "Lütfen, Allah aşkı için evlerinizden dışarı çıkmayın. Bu sabahtan beri 100 kişi gözlerimin önünde öldü" dediği duyuluyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLER BÖYLE GÖMÜLÜYOR Çin'de dünyaya yayılan ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs İran'da da can alamaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre 145 kişi hayatını kaybederken ölenlerin cesetlerinin gömülme anı ortaya çıktı. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti. GÖRÜNTÜLER İRAN'DAN! KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLER BÖYLE GÖMÜLÜYOR