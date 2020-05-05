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Son dakika: İngiliz doktor şaşırtan koronavirüs belirtisini açıkladı! Bilinenin aksine... |Video

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05.05.2020
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse ilişkin İngiliz doktorlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiliz bilim çevreleri bugüne kadar bilinenin aksine, iştahsızlık ve yorgunluk hissinin de koronavirüsün belirtisi olduğu açıklandı.

İştahsızlık ve yorgunluk koronavirüs belirtisi....

Dikkat çeken açıklama, İngiltere'nin önde gelen tanı uzmanlarından doktor Nick Summerton'a ait.

İngiliz doktor corona virüs belirtileri listesinin "yetersiz" olduğunu belirtti.

Bu listenin, salgının yayılmasını önlemek için genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyanın yalnızca yüksek ateş ve kuru, sürekli öksürüğü virüs belirtisi olarak kabul ettiğine dikkat çekti.

Buna karşın, nefes darlığı, iştah kaybı, koku veya tat kaybı, yorgunluk gibi belirtilerin de listeye eklenmesi konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan ABD koronavirüs belirtileri listesini üçten dokuza genişletirken, Dünya Sağlık Örgütü de listeye 13 yeni belirti daha ekledi.

Örgüt virüsün, ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat veya koku kaybı ile kendini gösterebileceğini duyurdu.

Ayrıca, ciltte dökülme, el veya ayak parmaklarında renk değişikliği gibi daha az görülen belirtilerin de olabileceği belirtildi.

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