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Son dakika: İlk gönüllüye koronavirüs (Covid-19) aşısı yapıldı! İşte o anlar

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Giriş: 09.10.2020 11:07
Güncelleme:09.10.2020 11:12
Son dakika haberi... Koronavirüse karşı Çin’de geliştirilen ve Faz 3 klinik çalışmalarına başlanan aşı ilk gönüllüye uygulandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları canlı yayında anlattı.

Koronavirüse karşı Çin'de geliştirilen ve Faz 3 klinik çalışmalarına başlanan aşı ilk gönüllüye uygulandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları canlı yayında anlattı.

HİÇ ÇEKİNMEDİM

Koronavirüs aşısı Acıbadem Üniversitesi Hastanesinde görevli acil tıp uzmanı Cem Gül'e uygulandı. Gül, "Bir sağlıkçı olarak ancak bir yere kadar kaçabiliyorsunuz. Hiç çekinmedim gönüllü olmaktan" ifadelerini kullandı.

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