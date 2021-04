Son dakika | İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yürekleri ısıtan paylaşım

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden bir vatandaşın gerçekleşen hayalini "CİMER kurulduğu günden bu yana vatandaşlarımızla devletimiz arasında sağlam bir köprü olmaya devam ediyor. CİMER’e gelen her bir şikayet, her bir istek, her bir dilek hiç geciktirilmeden işleme alınır ve devletimizin tüm kurumları milletimiz için var gücüyle çalışır." ifadeleriyle duyurdu.