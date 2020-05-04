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Son dakika: İki metrobüs çarpıştı! Kaza yerinden ilk görüntüler |Video

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04.05.2020
Son dakika haberi; İstanbul'da metrobüs kazası... Hızla gelen metrobüs durakta yolcu almak için bekleyen başka bir metrobüse çarptı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberi; İstanbul'da metrobüs kazası... Hızla gelen metrobüs durakta yolcu almak için bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

Merter istasyonunda yaşanan kazada yaralanan olmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi. Metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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