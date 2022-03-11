11 Mart 2022, Cuma
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SON DAKİKA | İki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı | İşte Sarıyer'deki kaza anı
SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Kaza, saat 22.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi.
Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki İETT'ye bağlı otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Bir süre kayan otobüs karşı şeritten gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 4 kişi hafif yaralandı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Otobüslerin çarpışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün kayması ve karşı şeritten gelen otobüse çarpma anı görüldü.