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Son dakika: İki ay sonra dışarı çıkacaklar dikkat! 65 yaş üstüne 5 önemli uyarı |Video

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10.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki aydır dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün dışarı çıkacak. Uzmanlar uzun süre evde kalan ve dışarı çıkacak vatandaşları uyardı. İşte 65 yaş üstü vatandaşlara 5 önemli uyarı...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki aydır dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün dışarı çıkacak. Uzmanlar uzun süre evde kalan ve dışarı çıkacak vatandaşları uyardı.

İŞTE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA 5 ÖNEMLİ UYARI

1 - Refakatçi olmadan dışarı çıkmayın
2 - Maske kullanın
3 - Sosyal mesafeyi koruyun
4 - Evden çok uzaklaşmayın
5 - İlaçlarınızı yanınıza alın

Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı? SON DAKİKA: 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? YAŞLILAR SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKACAK? REFAKATÇİ OLACAK MI?

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65 yaş üstüne 5 önemli uyarı
65 yaş üstüne 5 önemli uyarı
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