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Son dakika: İki ay sonra dışarı çıkacaklar dikkat! 65 yaş üstüne 5 önemli uyarı |Video
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki aydır dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün dışarı çıkacak. Uzmanlar uzun süre evde kalan ve dışarı çıkacak vatandaşları uyardı. İşte 65 yaş üstü vatandaşlara 5 önemli uyarı...
İŞTE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA 5 ÖNEMLİ UYARI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki aydır dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün dışarı çıkacak. Uzmanlar uzun süre evde kalan ve dışarı çıkacak vatandaşları uyardı.
İŞTE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA 5 ÖNEMLİ UYARI
1 - Refakatçi olmadan dışarı çıkmayın
2 - Maske kullanın
3 - Sosyal mesafeyi koruyun
4 - Evden çok uzaklaşmayın
5 - İlaçlarınızı yanınıza alın