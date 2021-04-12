Son dakika | İftar ve sahur sofralarında neler olmalı?

Son dakika | Sağlıklı iftar nasıl olur? Sahurda ne yemeliyiz? 11 ayın sultanı Ramazan bu gece kalkılacak sahurla başlıyor. Milyonlarca kişi iftar ve sahur sofralarında nasıl beslenilmesi gerektiğini merak ediyor. Her yıl ramazan ayının bir klasiği olan bu sorunun yanıtını A Haber araştırdı. Muhabir Sefer Ayçe canlı yayın konuğu Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan'a bu önemli konu hakkında merak edilenleri sordu. İşte uzman isimden önemli tavsiyeler.