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Son dakika: İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama: 1984 araç trafikten men edildi

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Giriş: 14.08.2020 09:46
Güncelleme:14.08.2020 09:53
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması yapıldı. Uygulamada 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi, 1.984 araç ve motosiklet trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan ve ruhsatsız/plakasız motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün, 7 bin 42 ekip ve 23 bin 250 personelin katılımıyla 4.643 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulama neticesinde; 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi, 106 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı, 40 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı, 1.984 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 8.544 motosiklet ve araca para cezası uygulandı, 895 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, 216 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı, çok sayıda silah, kesici alet ve çok miktarda kaçak sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama
İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama
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