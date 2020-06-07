Son dakika: Hurda malzemelerden öyle bir şey yaptılar ki... Görenler hayrete düşüyor |Video

Son dakika haberi... Tokat’ta yaşayan iki sanat tutkunu topladıkları hurda malzemelerle iki metrelik bir goril maketi yaptı. O dev gorili görenler ise hayrete düşüyor.

Tokat'ta yaşayan iki sanat tutkunu topladıkları hurda malzemelerle iki metrelik bir goril maketi yaptı. O dev gorili görenler ise hayrete düşüyor.

Bisiklet çarkı, araba somonu sac malzemeleri ve farklı malzemelerle dev bir goril yaptılar.

Tokat'ta yaşayan Bülent Koçak ve Gölbay Koroman, koronavirüs günlerini fırsatı bilip sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

Saniyeden toplanan malzemelerle yaılan ve gözlerinde somunların olduğu dev gorili görenler hayret içinde kalıp fotoğraf çektiriyor.