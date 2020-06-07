07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Hurda malzemelerden öyle bir şey yaptılar ki... Görenler hayrete düşüyor |Video

Son dakika: Hurda malzemelerden öyle bir şey yaptılar ki... Görenler hayrete düşüyor |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2020 11:13
Güncelleme:07.06.2020 11:19
Son dakika haberi... Tokat’ta yaşayan iki sanat tutkunu topladıkları hurda malzemelerle iki metrelik bir goril maketi yaptı. O dev gorili görenler ise hayrete düşüyor.

Tokat'ta yaşayan iki sanat tutkunu topladıkları hurda malzemelerle iki metrelik bir goril maketi yaptı. O dev gorili görenler ise hayrete düşüyor.

Son dakika: Hurda malzemelerden öyle bir şey yaptılar ki... Görenler hayrete düşüyor SON DAKİKA: HURDA MALZEMELERDEN ÖYLE BİR ŞEY YAPTILAR Kİ... GÖRENLER HAYRETE DÜŞÜYOR

Bisiklet çarkı, araba somonu sac malzemeleri ve farklı malzemelerle dev bir goril yaptılar.

Tokat'ta yaşayan Bülent Koçak ve Gölbay Koroman, koronavirüs günlerini fırsatı bilip sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

Saniyeden toplanan malzemelerle yaılan ve gözlerinde somunların olduğu dev gorili görenler hayret içinde kalıp fotoğraf çektiriyor.

Lüks sitede büyük panik!
Lüks sitede büyük panik!
Hurdadan yaptılar! Görenler inanamadı
Hurdadan yaptılar! Görenler inanamadı
Yolcular Maske tak diyen görevliyi dövdü
Yolcular "Maske tak" diyen görevliyi dövdü
Korona ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar
Korona ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar
Ağzı çocuğun kafasındaydı
"Ağzı çocuğun kafasındaydı"
Nişan töreninde 45 kişiye virüs bulaştı
Nişan töreninde 45 kişiye virüs bulaştı
Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı
Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Koca'nın maske uyarısı yaptığı o genç konuştu
Bakan Koca'nın maske uyarısı yaptığı o genç konuştu
Piknik alanları vatandaşlarla doldu
Piknik alanları vatandaşlarla doldu
Metrobüslerde görenleri şaşırtan olay
Metrobüslerde görenleri şaşırtan olay
Tam o an! Bunu bir bebeğe nasıl yaparsın?
Tam o an! Bunu bir bebeğe nasıl yaparsın?
Daha Fazla Video Göster