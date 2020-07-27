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Son dakika: Hava bugün nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava nasıl? İşte detaylar

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Giriş: 27.07.2020 10:04
Güncelleme:27.07.2020 10:04
Son dakika haberi... Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile yarın Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya:Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri, yarın sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmirde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İŞTE DETAYLAR

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