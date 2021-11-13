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Son dakika: Hatay’da mahalleyi korkutan patlama! Yaralılar var

İHA
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Giriş: 13.11.2021 00:02
Güncelleme:13.11.2021 00:36
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

İskenderun ilçesi Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

Şehrin en işlek caddelerinden biri olması nedeniyle patlama paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olayda yaralanan 3 işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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