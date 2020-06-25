Son dakika: Hatay'da görenleri hayrete düşüren sosyal mesafe yöntemi! Yaşlı adam pazara böyle gitti |Video

Son dakika haberi... İlginç görüntü Hatay Antakya’da kayda geçti. Yaşlı bir vatandaş sosyal mesafeyi korumak için kendince bir yöntem geliştirdi. Pazara giden yaşlı adam, sosyal mesafe için sopalardan aparat yaptı. Yaşlı adamın bu halleri hem şaşırttı hem gülümsetti.

Hatay Antakya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık içinde sosyal mesafeyi korumak isteyen yaşlı adam, sopalardan aparat yaptı. Yaşlı adamın görüntüleri sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

PAZARDA GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Bu şekilde pazara giden yaşlı adamı görenler cep telefonları ile bu anları kaydetmeye çalıştı.