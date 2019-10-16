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16.10.2019

Son dakika: Hatay’da bomba paniği |Video

Son dakika haberi... Hatay’da şüpheli poşet paniğe neden oldu. Bomba ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Ardından bomba imha uzmanı çağrıldı. Bomba şüphesiyle incelenen paketten dondurulmuş gıda çıktı.

İskenderun İlçesi, Cumhuriyet Meydanı'nda ATM'lerin olduğu alanda bulunan şüpheli poşet için bomba ihbarı yapıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, meraklı kalabalık polis tarafından uzaklaştırıldı. Meydan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanının kontrol ettiği poşetin içerisinden dondurulmuş gıda maddeleri çıktı.

Olay sonrası çevredekiler rahat bir nefes alırken, ekipler poşetin kime ait olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı.

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