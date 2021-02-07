07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Hakkari'de yol ulaşıma kapandı

Son dakika: Hakkari'de yol ulaşıma kapandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2021 14:29
Güncelleme:07.02.2021 14:38
Son dakika haberi... Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle Şemdinli-Yüksekova yolu kapandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Şemdinli-Yüksekova kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kentteki 2 bin 110 rakımlı Şapatan Geçidi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

Yolda 15 araçtaki yaklaşık 60 kişinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye gelen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyük kaya parçalarının düşmesi sonucu yolun kapandığını belirten Saklı, "Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmaması bizi sevindirdi. Durumu ekiplere bildirdik. Kısa sürede yoldaki kaya parçaları kaldırılacak ve ulaşım sağlanacaktır." dedi.

Bu arada, mahsur kalan bazı yolcuların, kaya parçalarının üzerinden karşı tarafa geçerek Yüksekova'dan gelen araçlarla yolculuklarına devam ettiği görüldü.

Ekiplerin yolun açılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kan donduran anlar! Kurtlar...
Kan donduran anlar! Kurtlar...
Altın düşmeye devam edecek mi?
Altın düşmeye devam edecek mi?
Osmaniye'de sokak ortasında çatışma!
Osmaniye'de sokak ortasında çatışma!
Meteoroloji’den sağanak uyarısı
Meteoroloji’den sağanak uyarısı
Hakkari'de yol ulaşıma kapandı
Hakkari'de yol ulaşıma kapandı
Hamsiden köpek balığına...
Hamsiden köpek balığına...
Oltayla tuttu! Onlarca kiloluk...
Oltayla tuttu! Onlarca kiloluk...
Kreşteki şiddeti oyuncakla ortaya çıkardı
Kreşteki şiddeti oyuncakla ortaya çıkardı
Hindistan'da buzul faciası
Hindistan'da buzul faciası
Kuzu sandı! Bakın ne çıktı?
Kuzu sandı! Bakın ne çıktı?
Rasathane-i Amire'den Kandilli Rasathanesi'ne
Rasathane-i Amire'den Kandilli Rasathanesi'ne
İstanbul'da sis manzaraları
İstanbul'da sis manzaraları
Daha Fazla Video Göster