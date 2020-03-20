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20.03.2020

Son dakika haberi... Zonguldak'ta ilginç koronavirüs paniği! Müşteri hapşırdı ortalık karıştı |Video

Son dakika haberi... Zonguldak'ta bir iş yerinde koronavirüs paniği yaşandı. Ankara'dan gelen misafirinin hapşırdığını gören esnaf ve iş yerindekiler panikle sağa sola kaçıştı. Montunun altına gizlenen esnaf ise dakikalarca montunun altında bekledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldakta ilginç olay! Müşteri hapşırdı ortalık karıştı ZONGULDAK'TA İLGİNÇ OLAY! MÜŞTERİ HAPŞIRDI ORTALIK KARIŞTI

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