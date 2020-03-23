Veliler uzaktan eğitim döneminde neler yapmalı? Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı? Virüsün çocuk psikolojisine etkileri neler? Uzman isim canlı yayında cevapladı |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusu çocukların psikolojisini de etkiliyor. Peki virüs çocuklara nasıl anlatılmalı? Virüsün çocuk psikolojisine etkileri neler? Çocukları koronavirüs psikolojisinden nasıl koruyacağız? Klinik Psikolog Gökhan Ergül, yanıtları A Haber canlı yayınında verdi. Ergül, “Anne ve babalarımıza çok büyük görev düşüyor. Eğer Anne babalar kaygılıysa çocuklarına da yansıyor.” ifadelerini kullandı. Ergül, bugün başlayan uzaktan eğitim konusunda da velilere tavsiyelerde bulundu. Velilere öğrencilerin derslerini iyi takip etmelerini ve çocuklarla ilgilenmelerini önerdi.