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23.03.2020

Veliler uzaktan eğitim döneminde neler yapmalı? Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı? Virüsün çocuk psikolojisine etkileri neler? Uzman isim canlı yayında cevapladı |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusu çocukların psikolojisini de etkiliyor. Peki virüs çocuklara nasıl anlatılmalı? Virüsün çocuk psikolojisine etkileri neler? Çocukları koronavirüs psikolojisinden nasıl koruyacağız? Klinik Psikolog Gökhan Ergül, yanıtları A Haber canlı yayınında verdi. Ergül, “Anne ve babalarımıza çok büyük görev düşüyor. Eğer Anne babalar kaygılıysa çocuklarına da yansıyor.” ifadelerini kullandı. Ergül, bugün başlayan uzaktan eğitim konusunda da velilere tavsiyelerde bulundu. Velilere öğrencilerin derslerini iyi takip etmelerini ve çocuklarla ilgilenmelerini önerdi.
Son dakika: Uzaktan eğitim başladı! İlk ders Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan! SON DAKİKA: UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI! İLK DERS MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN!

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