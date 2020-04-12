12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sokağa çıkma yasağını delen gençlerin polis paniği! Böyle kaçtılar |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.04.2020

Sokağa çıkma yasağını delen gençlerin polis paniği! Böyle kaçtılar |Video

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı gençler, doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis aracına benzetince büyük panik yaşadı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası Mahallesi Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki bir grup genç, sokakta gezerken doğal gaz dağıtım firmasına ait aracı gördü. Aracı polis aracına benzeten gençler, panikle koşmaya başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgiyle izlendi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yasağa uymayan genç ekiplere yakalanınca: Allah bana...
Yasağa uymayan genç ekiplere yakalanınca: Allah bana...
Yasağı delen gençlerin polis paniği
Yasağı delen gençlerin polis paniği
Avrupa'da huzurevleri ölüm evi oldu
Avrupa'da huzurevleri "ölüm evi" oldu
İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı
İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
Emine Erdoğan’dan “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı
Emine Erdoğan’dan “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı
Son açıklanan korona verileri ne anlama geliyor?
Son açıklanan korona verileri ne anlama geliyor?
CHP'li belediye resmi araçla Sözcü dağıttı
CHP'li belediye resmi araçla Sözcü dağıttı
Son 5 günün verilerine bakılınca...
"Son 5 günün verilerine bakılınca..."
11 Nisan Cumartesi koronavirüs vaka sayıları açıklandı
11 Nisan Cumartesi koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Yakalanınca eşini de araçta bırakarak polisten kaçtı
Yakalanınca eşini de araçta bırakarak polisten kaçtı
Ekmek kavgası dediler işin aslı bakın ne çıktı!
Ekmek kavgası dediler işin aslı bakın ne çıktı!
Daha Fazla Video Göster