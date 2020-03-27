Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı şartları ve kadrolar |Video

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 32 bin sağlık personeli alımına başvurular başladı. 18 bin sağlık personeli, 14 bin işçi olmak üzere toplam 32 bin personel alınacak. Başvuru yapacak olan adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte Sağlık personeli alımı şartlar ve kadro dağılımı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel alımına yönelik tüm detayları anlattı. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvurusunun nasıl yapılacağını, başvuru şartlarının neler olduğunu ve hangi pozisyonlarda alımın gerçekleştirileceğini dile getirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2020 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, önlisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur. Sağlık Bakanlığı'na başvuru işlemlerinde son 1 Nisan...

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18 BİN KADRODAN 11 BİNİ HEMŞİRE

Atama yapılacak 18 bin kadrodan 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikerinden oluşacak.

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).