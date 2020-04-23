23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım! 23 Nisan'ı böyle kutladı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım! 23 Nisan'ı böyle kutladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.04.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı. Görüntüler Bakan Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan sözleriyle başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı.

BANA YAKLAŞMA

Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosına atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüse karşı kayalarla bariyer
Koronavirüse karşı kayalarla bariyer
Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?
Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım
Hasibe Nine 1937’de okuduğu şiiri yeniden okudu
Hasibe Nine 1937’de okuduğu şiiri yeniden okudu
Sağlıkçı anne ve babadan çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Sağlıkçı anne ve babadan çocuklarına 23 Nisan sürprizi
ABD'de polislerden sıra dışı hareket
ABD'de polislerden sıra dışı hareket
Boğularak öldürülmüştü! Flaş gelişme
Boğularak öldürülmüştü! Flaş gelişme
Babamı görebilmem için evde kalın
"Babamı görebilmem için evde kalın"
Korona onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar...
Korona onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar...
Drone ile görüntülendi! Dikkat çeken çağrı
Drone ile görüntülendi! Dikkat çeken çağrı
Süt kefir yoğurt ve balık! Bu dörtlüye dikkat
Süt kefir yoğurt ve balık! Bu dörtlüye dikkat
75 yaşındaki nine engel tanımadı
75 yaşındaki nine engel tanımadı
Daha Fazla Video Göster